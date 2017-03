OM : Lopez voulait aller à Liverpool « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il explose aujourd'hui, Maxime Lopez (19 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison) a toutefois connu des débuts difficiles à l'Olympique de Marseille. Et notamment lors de la saison 2014-15 où il se sentait très loin du groupe professionnel. A cette période, le jeune milieu de terrain aurait d'ailleurs pu quitter le club phocéen pour rejoindre Liverpool. "L'année Bielsa a été très dure à vivre, il ne parlait pas beaucoup aux joueurs. Je me suis dit : 'ça y est, tu vas t'entraîner avec les pros', et ce ne fut jamais le cas... J'ai parfois regretté de ne pas être parti, confie Lopez à L'Equipe ce mardi. Liverpool m'avait dit : 'Dans 5 ans, tu joues à la place de Coutinho !' J'avais envie d'y aller, mais aussi de rester à l'OM. Partir comme ça, à cet âge, c'est très dur." Et rien ne dit qu'il ne serait pas oublié aujourd'hui s'il avait rejoint les Reds. Et rien ne dit qu'il ne serait pas oublié aujourd'hui s'il avait rejoint les Reds.

