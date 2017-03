PSG : Aurier l'aurait mauvaise... « Par Romain Lantheaume - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire indiscutable en début de saison, le latéral droit du Paris Saint-Germain, Serge Aurier (24 ans, 16 matchs en L1 cette saison), a mal vécu le fait de voir Thomas Meunier (25 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) le supplanter dans la hiérarchie depuis son départ à la CAN 2017. D’après le quotidien L’Equipe, ce choix de l’entraîneur Unai Emery a froissé l’ancien Toulousain, d’autant plus qu’il n’aurait pas reçu d’explication de la part du Basque. voir ici), il confirme en revanche que le nouveau statut de l’Ivoirien contribue à alimenter ses envies d’ailleurs. Alors que le FC Barcelone et le Milan AC gardent un œil sur lui, le Parisien pourrait sérieusement envisager un départ l’été prochain s’il ne retrouve pas sa place de numéro un d’ici la fin de saison. Et comme le PSG a prévu d’importants changements durant l’intersaison, pas sûr qu'Aurier soit retenu... Si le journal sportif qualifie l’épisode de dimanche à Lorient (2-1) avec son entrée en jeu incroyablement lente d’acte manqué (), il confirme en revanche que le nouveau statut de l’Ivoirien contribue à alimenter ses envies d’ailleurs. Alors que le FC Barcelone et le Milan AC gardent un œil sur lui, le Parisien pourrait sérieusement envisager un départ l’été prochain s’il ne retrouve pas sa place de numéro un d’ici la fin de saison. Et comme le PSG a prévu d’importants changements durant l’intersaison, pas sûr qu'Aurier soit retenu...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+