OM : quand Bielsa faisait "galérer" Lopez « Par Romain Lantheaume - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison) a beaucoup douté par le passé. Le minot conserve notamment un mauvais souvenir de la saison 2014-2015 lorsque Marcelo Bielsa était l’entraîneur de l’OM. "L'année Bielsa a été très dure à vivre, heureusement que j'avais mon frère Julien à mes côtés, a reconnu le Phocéen ce mardi dans les colonnes de L’Equipe. Ils (Bielsa et son staff, ndlr) n'échangeaient avec personne. Le coach Bielsa est venu nous voir jouer en jeunes, mais il fonctionnait comme ça, il ne parlait pas beaucoup aux joueurs. Passi faisait le lien. (…) Les gens croient parfois que je suis arrivé en L1 comme une fleur. Mais j'ai galéré et c'est le fait de galérer qui m'a sans doute permis de faire de beaux débuts." Difficile désormais d’imaginer l’OM sans le chouchou du Vélodrome. Difficile désormais d’imaginer l’OM sans le chouchou du Vélodrome.

