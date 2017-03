OM : Lopez n'en veut pas à Passi

Malgré des matchs de préparation prometteurs, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison) a dû attendre le limogeage de Franck Passi et l'arrivée de l'entraîneur Rudi Garcia sur le banc en octobre dernier pour avoir véritablement sa chance à l'Olympique de Marseille. Mais le Phocéen assure ne pas en vouloir à l'actuel coach de Lille, qui voulait éviter de le griller.

"Au final, en y réfléchissant, il n'avait pas tort, a lancé le minot ce mardi dans les colonnes de L'Equipe. Ce n'était pas évident pour le coach Passi, pas par rapport au Vélodrome, mais surtout par rapport au contexte, à l'équipe. On n'était pas au top, on gagnait à peine un match sur deux. Si j'avais été nul en rentrant, on lui serait tombé dessus... Peut-être que si j'avais été entraîneur, j'aurais fait le même choix."

Des propos tout à l'honneur du Marseillais.