PHOTO : ça chauffe entre Mourinho et Conte !

PHOTO : ça chauffe entre Mourinho et Cont e ! Par Eric Bethsy - Le 13/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Comme on pouvait s'y attendre, le choc entre Chelsea et Manchester United a été électrique ! A l'occasion des quarts de finale de la FA Cup ce lundi soir, les spectateurs ont assisté à un match tendu sur le terrain et près des bancs de touche ! En effet, après l'expulsion sévère du Red Devil Ander Herrera (35e), les deux managers Antonio Conte et José Mourinho ont failli en venir aux mains ! Heureusement que le 4e arbitre est intervenu. Finalement, les Blues se sont imposés (1-0) grâce au but du Français N'Golo Kanté. Mourinho et Conte s'embrouillent



