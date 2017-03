Chelsea : Hazard craint la revanche de Mourinho « Par Eric Bethsy - Le 13/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé à Manchester United ce lundi (20h45), en quart de finale de la FA Cup, le leader du championnat anglais Chelsea partira favori. Mais de son côté, l’ailier des Blues Eden Hazard (26 ans, 26 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) se méfie des Red Devils et de leur manager José Mourinho, probablement vexés par la lourde défaite (4-0) à Stamford Bridge le 23 octobre dernier. "Il y a un mois, j'ai dit aux gens que je pensais que Manchester United serait la meilleure équipe de la deuxième moitié de la saison. Parce qu'ils ont commencé lentement, ils ont de grands joueurs, un excellent manager et ils savent quoi faire, a prévenu le Belge interrogé par The Telegraph. Ok, parfois à la maison, ils ont perdu des matchs ou fait match nul, mais ils sont en bonne forme. Ils ont eu un long voyage à Rostov. Je m'attends à un bon match de leur part. José Mourinho et ses joueurs vont vouloir leur revanche après avoir été battus 4-0 en Premier League." Une déroute que le Portugais n’a sûrement pas oubliée, lui qui avait été surnommé "The Humiliated One" après cette rencontre... Une déroute que le Portugais n’a sûrement pas oubliée, lui qui avait été surnommé "The Humiliated One" après cette rencontre...

