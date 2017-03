EdF : Valbuena "sans langue de bois" « Par Eric Bethsy - Le 13/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De nouveau performant avec l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena (32 ans, 52 sélections et 8 buts) peut prétendre à un retour en équipe de France, plus d’un an après sa dernière convocation en octobre 2015. Avant l’annonce de la liste du sélectionneur Didier Deschamps jeudi, pour les matchs contre le Luxembourg et l'Espagne (25 et 28 mars), le milieu offensif croit en ses chances malgré la concurrence. "Beaucoup de jeunes talents frappent à la porte et sont bons. Un groupe s’est formé. Mais j’y crois tout le temps, sans faire une fixation dessus, a confié l’ancien Marseillais à RMC. La dernière fois qu’on m’a parlé de l’équipe de France, j’avais dit que je voulais être performant avec mon club. Jouer, prendre du plaisir. Aujourd’hui, je suis content et comblé. Sans faire de langue de bois, l’équipe de France, j’y crois toujours." A priori, on devrait vite savoir si Valbuena fait partie des plans de Deschamps en vue du Mondial 2018. A priori, on devrait vite savoir si Valbuena fait partie des plans de Deschamps en vue du Mondial 2018.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+