TFC : Depay, pourquoi Lafont était si avancé

Comme il le racontait après la victoire contre Toulouse (4-0) dimanche en championnat (voir ici), l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay (23 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison), auteur d'un superbe but du rond central, avait remarqué la position haute du gardien toulousain Alban Lafont (18 ans). En effet, le dernier rempart du Téfécé se trouvait en dehors de sa surface au moment de la frappe du Néerlandais. Et pour cause, il s’agit d’une consigne de l’entraîneur Pascal Dupraz.

"Je ne reproche rien à Alban, parce que c'est moi qui lui demande d'avancer avec son bloc, a expliqué le technicien pour défendre son jeune portier. Mais l'inspiration de Depay est exceptionnelle (...)." Le genre de tentatives auxquelles Lafont ne sera pas confronté tous les week-ends.