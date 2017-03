Man Utd : Ferdinand milite pour Griezmann

Annoncé dans le viseur de Manchester United pour l'été prochain, l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann (25 ans, 26 matchs et 13 buts en Liga cette saison) a réaffirmé samedi son envie de rester chez les Colchoneros (voir ici). Et pourtant, l'international français fait rêver les Red Devils, à l'image des propos tenus par Rio Ferdinand.

"Je serais absolument ravi de voir Antoine Griezmann à Old Trafford. Il a toujours marqué plus de 20 buts ces quatre dernières années à l’Atletico Madrid. Il a la classe et la technique pour triompher en Premier League", a jugé l'ex-défenseur de MU pour The Times.

Problème, Griezmann n'a visiblement pas l'intention de quitter l'Atletico dans un futur proche.