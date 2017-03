PSG : Thiago Silva veut ignorer la presse « Par Damien Da Silva - Le 13/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après l'élimination du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0, 1-6) en Ligue des Champions, les joueurs du club de la capitale ont été particulièrement critiqués dans les médias. Pointé du doigt pour son manque de leadership, le capitaine du PSG Thiago Silva (32 ans, 22 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a répondu à ses détracteurs. "Dans la presse, il y a beaucoup de gens qui parlent, parfois ça fait mal si tu regardes. Maintenant, nous avons un peu plus d’expérience. On ne doit pas regarder ce qui sort, on sait qu’on n’a pas fait un bon match à Barcelone. On doit penser à l’avenir. Ce que dit L’Equipe sur mon leadership ? Je ne lis pas L’Equipe", a lâché le défenseur central en quittant la zone mixte après la victoire à Lorient (2-1) en Ligue 1 dimanche. Au moins, le Brésilien a trouvé une solution pour éviter d'être touché par les critiques... Au moins, le Brésilien a trouvé une solution pour éviter d'être touché par les critiques...

