OM : Adidas, c'est bien fini !

OM : Adidas, c'est bien fin i ! « Par Damien Da Silva - Le 13/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'information est désormais confirmée ! Comme nous vous l'indiquions ce lundi (voir brève 10h00), Adidas ne sera plus l'équipementier de l'Olympique de Marseille après l'exercice 2017-2018. En négociations depuis plusieurs semaines, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord pour prolonger une collaboration qui durait depuis 1974 (malgré une coupure temporaire entre 1994 et 1996). "La marque a pris acte du fait qu'elle ne pourrait se mettre d'accord avec la nouvelle direction, malgré des propositions dynamiques et ambitieuses", peut-on lire dans un communiqué de la marque aux trois bandes. En concurrence avec Under Armour et New Balance, Puma semble être le grand favori pour devenir le nouvel équipementier de l'OM avec une offre à 15 millions d'euros par an, contre 10 millions d'euros actuellement avec Adidas. En concurrence avec Under Armour et New Balance, Puma semble être le grand favori pour devenir le nouvel équipementier de l'OM avec une offre à 15 millions d'euros par an, contre 10 millions d'euros actuellement avec Adidas.

