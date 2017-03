Bayern : deux offres XXL pour Coman ?

Et si l'avenir de Kingsley Coman (20 ans, 12 apparitions et 2 buts en Bundesliga cette saison) s'écrivait en Angleterre ? Prêté au Bayern Munich par la Juventus Turin, l'international français peut être définitivement recruté par le club allemand via une option d'achat fixée à 21 millions d'euros. Sauf que l'ailier plaît énormément en Premier League d'après les informations de Téléfoot !

En effet, Chelsea et Manchester City auraient formulé des offres XXL comprises entre 50 et 60 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien Parisien ! Peu utilisé cette année sous les ordres de Carlo Ancelotti à Munich, Coman étudierait sérieusement ses options et pourrait se laisser tenter à l'idée de rejouer sous les ordres d'Antonio Conte ou Pep Guardiola, qu'il a connu respectivement à la Juventus Turin et au Bayern.