Bayern : Ballon d'Or, Ribéry vote Lewandowski « Par Youcef Touaitia - Le 13/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de son 100e but avec le Bayern Munich face à l'Eintracht Francfort (3-0) samedi en Bundesliga, l'attaquant Robert Lewandowski (28 ans, 24 matchs et 21 buts en Bundesliga cette saison) marche sur l'eau depuis le début de la saison. Des performances suffisantes pour mériter le Ballon d'Or selon son partenaire Franck Ribéry (33 ans, 14 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison). "Lewandowski est génial ! Il mérite certainement le Ballon d'Or. J'ai joué avec beaucoup de grands attaquants ici : Luca Toni était phénoménal, comme Gomez et Klose mais Robert est peut-être le plus complet de tous", a estimé le Français pour Bild. Pour cela, il faudra que le Polonais emmène son club à la victoire finale en Ligue des Champions car il sera très compliqué d'empêcher Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se disputer la récompense suprême cette saison encore. Pour cela, il faudra que le Polonais emmène son club à la victoire finale en Ligue des Champions car il sera très compliqué d'empêcher Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se disputer la récompense suprême cette saison encore.

