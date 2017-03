Lyon : Cornet a trouvé un surnom pour Depay « Par Youcef Touaitia - Le 13/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un but fabuleux du milieu du terrain contre Toulouse (4-0) dimanche en Ligue 1, l'attaquant Memphis Depay (23 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 avec cette saison) impressionne au fil des semaines du côté de l'Olympique Lyonnais. Son partenaire, l'ailier Maxwel Cornet (20 ans, 24 matchs et 3 buts en L1 cette saison), lui a d'ailleurs trouvé un surnom suite à sa réalisation fantastique. "Il a été incroyable, il a marqué un but incroyable. Je l’ai charrié tout à l’heure en l’appelant David Beckham, parce que c’est à peu près le même but", a confié le Gone en zone mixte. En août 1996, l'ancien Parisien avait effectivement fait parler de lui en inscrivant un but similaire à celui de Depay face à Wimbledon. En août 1996, l'ancien Parisien avait effectivement fait parler de lui en inscrivant un but similaire à celui de Depay face à Wimbledon.

