PSG : T. Meunier - "Barcelone, c'est poubelle"

Quatre jours après sa sortie de route à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a un peu retrouvé le sourire contre Lorient (2-1) dimanche en Ligue 1. Toujours avec les idées claires, le latéral droit parisien Thomas Meunier (25 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) souhaite aller de l'avant et ne pense déjà plus à la terrible désillusion en Catalogne.

"Barcelone, c'est poubelle, on oublie. Le message est clair, la Ligue des Champions, c'est l'année prochaine et le coach l'a répété : le championnat reste la priorité numéro 1. On va se concentrer, il reste une dizaine de matchs et on va tout faire pour reprendre Monaco", a estimé le Belge en zone mixte.

La course au titre est déjà lancée !