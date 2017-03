Juve : Douglas Costa et Di Maria ciblés ?

En progression constante depuis de nombreuses années, la Juventus Turin est redevenue une grosse cylindrée européenne. Active sur le marché des transferts, la direction du club piémontais entend bien recruter de grands joueurs l’été prochain, notamment afin de se renforcer sur les ailes.

Dans cette optique, Tuttosport nous informe que deux éléments seraient ciblés prioritairement par le champion d’Italie en titre : Douglas Costa (26 ans, 19 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison) et Angel Di Maria (29 ans, 22 matchs et 2 buts en L1 cette saison). Si le Brésilien se sent bien au Bayern Munich, où il tente depuis de nombreuses semaines d’obtenir une prolongation de son contrat, l'Argentin du Paris Saint-Germain semble en revanche accessible pour la Vieille Dame en cas de belle offre.