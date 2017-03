PSG : mission accomplie pour Cavani « Par Romain Rigaux - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatre jours après son élimination face au FC Barcelone (4-0, 1-6) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est relancé timidement sur la pelouse de Lorient (2-1) ce dimanche en championnat. Un succès sans la manière mais important pour la suite de la saison, comme l'affirme l'attaquant parisien Edinson Cavani. "Ce soir, on a joué un match important après la déception de cette semaine. Les grandes équipes sont préparées pour ces moments. On a beaucoup travaillé et nous savons que c'est difficile mais on doit regarder vers l'avant et continuer à gagner. Depuis le début de la saison, la priorité c'est le championnat. Car c'est le championnat qui te donne la possibilité de te préparer pour les autres compétitions. Il ne faut pas rester sur ce 8e de finale car notre objectif est le championnat. On a fait ce qu'il fallait ce soir : gagner pour continuer à grandir", a déclaré l'Uruguayen au micro de Canal+. Le PSG occupe la 2e place du classement, à trois points de Monaco et avec deux longueurs d'avance sur Nice. Le PSG occupe la 2e place du classement, à trois points de Monaco et avec deux longueurs d'avance sur Nice.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+