Lorient : Ciani regrette le but "évitable"

Par Romain Rigaux - Le 12/03/2017

Le FC Lorient s'est incliné à domicile face au Paris SG (1-2) ce dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Pourtant bien en place en début de match, les Lorientais ont encaissé un but contre leur camp pour donner l'avantage au PSG. Après la rencontre, le défenseur breton Mickaël Ciani regrettait cette ouverture du score. "On a joué contre un cador, même s'il était touché par la défaite de cette semaine. On est resté compact mais on prend un but évitable sur corner. On recolle au score mais il ne manquait pas grand-chose ensuite. Il va falloir être bien solide défensivement et efficace offensivement", a déclaré le Merlu au micro de Canal+. 20e à six points du premier non-relégable, Lorient a encore dix matchs pour se sauver.

