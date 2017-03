L1 : Lorient 1-2 Paris SG (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatre jours après son fiasco en Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-6), le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel en s'imposant tant bien que mal à Lorient (2-1) dimanche pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Malgré des premières minutes encourageantes, les hommes d'Unai Emery concédaient la première occasion aux Merlus, mais Trapp se couchait bien pour détourner la frappe de Wakaso en corner. Les Franciliens dominaient mais ne mettaient pas suffisamment de rythme pour déstabiliser des Bretons percutants en contre. Peu à peu, les Parisiens commençaient cependant à pousser et si Lecomte s'interposait sur la tête de Thiago Silva puis remportait son duel devant Cavani, il s'inclinait en revanche sur le corner qui suivait, frappé par Di Maria et dévié dans son but par Jeannot, à la lutte avec Cavani (0-1, 28e). Dans la foulée, Lorient réagissait et Trapp devait s'interposer avec fermeté devant Marveaux. Tout cela manquait encore de maîtrise pour un PSG très brouillon qui profitait toutefois d'une erreur d'appréciation de Lecomte pour faire le break sur une belle frappe de Nkunku (0-2, 52e). Le club de la capitale continuait ensuite à se procurer des occasions mais les têtes trop molles de Cavani puis Kurzawa n'inquiétaient pas Lecomte. Du coup, Ciani en profitait pour réduire l'écart de la tête sur corner (1-2, 68e), relançant la fin de partie. Au terme d'une période de flottement due à la nonchalance d'Aurier, qui a volontairement traîné avant de remplacer Meunier blessé, laissant ses coéquipiers amoindris durant quelques minutes, le jeu a repris son cours. Cavani avait alors la balle de match, mais Aliadière intervenait in extremis puis Lecomte s'arrachait pour claquer la tête de Di Maria. Des ratés sans conséquence pour les Franciliens qui s'emparent de la place de dauphin devant Nice avec toujours trois points de retard sur le leader, Monaco. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

