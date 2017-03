TFC : Dupraz flingue ses "marcheurs" « Par Romain Rigaux - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Toulouse FC s'est incliné lourdement sur la pelouse de Lyon (0-4) ce dimanche à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Très énervé, l'entraîneur toulousain Pascal Dupraz a pointé du doigt l'attitude de certains joueurs. "Ce qui me gêne, c’est que des garçons comme Sylla ou Somalia font des kilomètres quitte à s’égarer de temps à autre techniquement, et que j’en ai d’autres qui font moins de kilomètres. J’ai les champions du monde des marcheurs ! Certains devraient courir parce que, de toute façon, ils vont aller marcher au bord de la Garonne à force", a lancé le coach du TFC. Sortis en début de seconde période, Alexis Blin et Steeve Yago peuvent se sentir visés... Sortis en début de seconde période, Alexis Blin et Steeve Yago peuvent se sentir visés...

