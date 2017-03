Lyon : Jallet l'avait senti...

Auteur d'un super match contre Toulouse (4-0) ce dimanche, le latéral droit lyonnais Christophe Jallet (33 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) a inscrit le premier but de l'OL. Une réalisation que l'ancien Parisien avait presque prédit avant la rencontre.

"Pour moi, c’est mon premier but du droit et au Parc OL. Dans le bus, je me suis dit que c’était peut-être mon jour. Je vais avoir un enfant donc j'ai fait une petite dédicace au moment de ma célébration", a déclaré le défenseur de Lyon sur OLTV.

Une belle période pour l'international français.