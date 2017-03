Arsenal : Wenger sommé de se décider ?

Arsenal : Wenger sommé de se décide r ? « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin, l’entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, dispose d’une proposition pour rempiler depuis l’automne. Mais le technicien français prend son temps avant de se décider et même s’il a annoncé samedi que la tendance est à une prolongation (voir ici), il ne compte pas effectuer son choix définitif avant le terme de la saison. Sauf que les dirigeants des Gunners ne l’entendent pas de cette oreille et souhaitent logiquement être fixés plus tôt. D’après The Mirror, le club londonien a adressé un ultimatum à l’Alsacien, sommé de se décider durant la prochaine trêve internationale, avant le choc face à Manchester City le 2 avril prochain. Fortement critiqué par les supporters, Wenger continue visiblement de bénéficier de la confiance de ses dirigeants. Fortement critiqué par les supporters, Wenger continue visiblement de bénéficier de la confiance de ses dirigeants.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+