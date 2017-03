Barça : Enrique explique la défaite « Par Romain Rigaux - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatre jours après son exploit contre le PSG (6-1) en Ligue des Champions, le FC Barcelone s'est incliné contre La Corogne (1-2) ce dimanche en championnat (voir la brève de 18h13). Pour Luis Enrique, le match du milieu de semaine a pesé lors de cette défaite. "Les joueurs ont eu du mal à revenir à la réalité. Il n'y a que les gens qui l'on vécu qui peuvent savoir ce que ce match signifiait et nous savions que ce serait compliqué. Nous entrons dans la dernière ligne droite, les points face aux équipes mal classées sont compliqués à prendre. Mais il y aura des confrontations directes et nous devons faire une bonne fin de saison pour aspirer à gagner des titres", a indiqué le coach blaugrana après la rencontre. Au classement, le Barça possède un point d'avance sur le Real Madrid, qui a deux matchs en moins et affronte le Betis Séville ce dimanche (20h45). Au classement, le Barça possède un point d'avance sur le Real Madrid, qui a deux matchs en moins et affronte le Betis Séville ce dimanche (20h45).

