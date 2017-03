Monaco : B. Silva sous le charme de Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur lors de la victoire de Monaco contre Bordeaux (2-1), samedi, Kylian Mbappé (18 ans, 21 apparitions et 10 buts en L1 cette saison) confirme son excellente forme avec 10 buts inscrits lors de ses neuf derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. Le jeune attaquant monégasque impressionne les observateurs, mais aussi ses coéquipiers. Comme Bernardo Silva (22 ans, 28 matchs et 6 buts en L1 cette saison). "Il a 18 ans et ce qu’il fait est incroyable. Dès le début, on a vu et on savait qu’il était un joueur un peu différent. À sa façon de toucher la balle par exemple. Il a un jeu qui a quelque chose de spéciale. En plus de cela, il travaille beaucoup. J’espère qu’il continuera ainsi pour nous aider à gagner des titres", a déclaré le Portugais à Nice-Matin. Un grand Mbappé ne sera pas de trop face à Manchester City mercredi (20h45) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (3-5) l'aller. Un grand Mbappé ne sera pas de trop face à Manchester City mercredi (20h45) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (3-5) l'aller.

