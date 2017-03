ASSE : Perrin, capitaine courage pour Galtier « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l’AS Saint-Etienne se dirigeait tout droit vers une défaite à domicile face à Metz, le capitaine Loïc Perrin (31 ans, 22 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a surgi pour égaliser de la tête dans les dernières secondes (2-2) ce dimanche en Ligue 1. Au coup de sifflet final, le défenseur central a forcément été encensé par son coach, Christophe Galtier. "Loïc a fait une passe décisive sur le premier but, a sauvé un ballon sur la ligne et est allé chercher l'égalisation... Il a fait un match de haut niveau, comme souvent depuis de nombreuses saisons", a souligné le technicien forézien. Malgré tout, l’ASSE n’avance pas et enregistre un 6e match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Malgré tout, l’ASSE n’avance pas et enregistre un 6e match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+