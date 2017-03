TFC : sévère pour Jullien « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cartonné 4-0 par l’Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1, Toulouse s’est pourtant montré le plus dangereux en début de partie. Malgré ce que le score peut laisser croire, le défenseur central des Violets, Christopher Jullien (23 ans, 26 matchs et 4 buts en L1 cette saison), estime que l’écart entre les deux équipes était moins flagrant qu’il y paraît. "On peut s’en vouloir, on a eu deux occasions franches, si on les met, je pense que le match est totalement différent, a souligné l’ancien Dijonnais au micro de beIN Sports. On est frustré, avec un peu de regrets sur la première mi-temps. On a eu quelques occasions. Malheureusement, on a mis le poteau et la barre, eux l’ont mis une fois, sauf que c’est rentré. Ils ont eu de la réussite sur la première mi-temps. Sur la seconde, Lyon a été supérieur." Et en fin de compte, l’addition est salée… Et en fin de compte, l’addition est salée…

