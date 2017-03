Lyon : Cornet a adoré le festival « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titularisé, l’ailier Maxwel Cornet (20 ans, 24 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a participé au nouveau carton de l’Olympique Lyonnais ce dimanche face à Toulouse (4-0) en Ligue 1. Auteur du deuxième but rhodanien, l’ancien Messin a pris son pied lors de cette démonstration. "On avait à cœur de confirmer notre bonne prestation du match contre Rome. Aujourd’hui c’est fait, en plus il y avait la manière, c’est ce qu’il faut retenir, a lancé le Gone au micro de beIN Sports après la rencontre. On a eu beaucoup de réussite nous les attaquants, c’est ce qu’on nous demande. Aujourd’hui ça a payé mais il ne faut pas s’enflammer, il reste beaucoup de matchs qu’il faut prendre les uns après les autres." C’est déjà la 8e fois en 2017 que l’OL inscrit au moins quatre buts au cours d'un match ! C’est déjà la 8e fois en 2017 que l’OL inscrit au moins quatre buts au cours d'un match !

