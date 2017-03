Metz : Hinschberger veut une statue pour Perrin « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deux fois en tête au tableau d'affichage, Metz a concédé un match nul frustrant dans les dernières secondes sur le terrain de l'AS Saint-Etienne (2-2) ce dimanche en Ligue 1. Auteurs d'une belle partie, les Grenats ont plié sur un coup de tête de l'inévitable capitaine stéphanois, Loïc Perrin (31 ans, 22 matchs et 4 buts en L1 cette saison), à qui les Verts doivent beaucoup, comme l'a fait remarquer le coach des visiteurs, Philippe Hinschberger. "Saint-Etienne doit faire une statue à Perrin, qui lui sauve des coups énormes, a lancé le technicien après la rencontre. Nous sommes hyper déçus et frustrés du résultat. (…) On ne peut pas faire la fine bouche, mais il y avait largement de quoi prendre trois points. Il nous a manqués un petit but pour se mettre à l'abri, surtout qu'on a eu les occasions." Si sa déception est compréhensible, le promu pourra toujours se consoler en se disant qu'il a pris quatre points d'avance sur la place de barragiste avec un match en moins. Si sa déception est compréhensible, le promu pourra toujours se consoler en se disant qu'il a pris quatre points d'avance sur la place de barragiste avec un match en moins.

