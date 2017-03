Ang. : Liverpool renversant !

Rapidement mené au score sur un but de Barnes (7e), Liverpool a dû s'employer pour renverser Burnley 2-1 à Anfield ce dimanche à l'occasion de la 28e journée de Premier League. Mais Wijnaldum (45e+1) et Can (61e) ont marqué et permettent aux Reds de revenir provisoirement à un point de la 3e place détenue par Manchester City qui compte un match en moins.