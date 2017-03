Bayern : Kimmich interpelle Ancelotti !

Bayern : Kimmich interpelle Ancelott i ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un bon début de saison et en dépit de sa polyvalence, le milieu de terrain Joshua Kimmich (22 ans, 18 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison) a progressivement vu son temps de jeu fondre au Bayern Munich au cours des derniers mois. Cette situation ne convient pas du tout à l’international allemand, qui vient de le faire savoir à son entraîneur, Carlo Ancelotti. "Peu importe que je comprenne ou pas, je ne suis pas satisfait et je veux que ça change, a grondé le Bavarois samedi devant la presse. L’entraîneur sait que je peux jouer en 6, arrière droit ou en défense centrale. Il a donc de nombreuses options pour m’utiliser. Je connais mes faiblesses et je travaille dessus, surtout quand je ne joue pas. J’essaye de faire plus. On a une bonne avance en Bundesliga. L’équipe va peut-être plus tourner." S’il veut s'éviter un dossier potentiellement très chaud l’été prochain, le coach italien est prévenu… S’il veut s'éviter un dossier potentiellement très chaud l’été prochain, le coach italien est prévenu…

