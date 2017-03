OM : des joueurs témoigneraient contre Michel !

OM : des joueurs témoigneraient contre Miche l ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Licencié le 19 avril dernier, l’entraîneur Michel et l'Olympique de Marseille vont se retrouver lundi au tribunal des prud'hommes de Marseille. Alors que l’actuel coach de Malaga réclame 2,2 millions d’euros d’indemnités, l’OM va de son côté tenter de justifier le limogeage de l’Espagnol pour "faute grave". Pour ce faire, le club phocéen a monté un dossier à charge et aurait notamment recueilli le témoignage de six ou sept joueurs à qui Michel aurait fait part de son intention de quitter le navire, d’après la radio RMC. Avant de prendre la porte, le technicien aurait notamment exprimé ses envies de départ au capitaine d’alors, Steve Mandanda. A noter que l'ancien Madrilène ne sera pas présent et se fera représenter par ses avocats lundi.

