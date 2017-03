Ang. (Cpe) : Tottenham s'amuse mais perd Kane

Porté par un triplé de Son (41e, 54e, 90e+2) et des buts d’Eriksen (31e), Alli (72e) et Janssen (80e), Tottenham n’a fait qu’une bouchée de Millwall (6-0) ce dimanche en quart de finale de la FA Cup. Mais les Spurs ont perdu leur buteur Kane, déchaîné ces dernières semaines et touché à la cheville dès la 10e minute. Un possible coup très dur…