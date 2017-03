PSG : Roche penche pour la thèse de l'accident « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Humilié 6-1 par le FC Barcelone mercredi, le Paris Saint-Germain est tombé de haut en prenant la porte dès les 8es de finale de la Ligue des Champions. Un dénouement impensable après le succès 4-0 de l'aller... Alors que cette désillusion remet en cause une partie du projet francilien, l'ancien défenseur du PSG, Alain Roche, invite à relativiser. "Je ne pense pas qu'il faille changer quelque chose dans l'approche quotidienne. Il faut se dire que ce n'est qu'un accident et trouver des sources de motivation, a argué le consultant ce dimanche dans les colonnes de L'Equipe. Il faut également se dire qu'on n'a pas perdu son football comme ça, quand même. Dans le cas des Parisiens, ça se joue à cinq minutes ! Après, c'est sûr : cela reste indélébile. Dans trente ans, on leur en reparlera encore." Décisions arbitrales litigieuses, manque de réalisme, buts gags… Cette défaite s'est vraiment jouée à rien et elle risque pourtant d'avoir de lourdes répercussions durant l'intersaison… Décisions arbitrales litigieuses, manque de réalisme, buts gags… Cette défaite s'est vraiment jouée à rien et elle risque pourtant d'avoir de lourdes répercussions durant l'intersaison…

