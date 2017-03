PSG : de nombreux cadres s'interrogent...

L'élimination du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (4-0, 1-6) en 8e de finale de la Ligue des Champions va laisser des traces. Selon les informations de Téléfoot, plusieurs joueurs s'interrogent sur leur avenir dans la capitale.

Ainsi, Marquinhos (22 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison) hésiterait à poursuivre son aventure au PSG alors que son nom revient du côté du FC Barcelone, de Chelsea et de Manchester United. Ce serait également le cas de Marco Verratti (24 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison). Alors que l'Italien annonçait récemment se sentir "très bien à Paris", cette élimination va-t-elle changer la donne ? Nos confrères assurent qu'il a 50% de chances de partir !

Pour Angel Di Maria (29 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison), suivi par la Juventus Turin ( voir la brève de 11h35 ), la tendance est à un départ en fin de saison. Blaise Matuidi (29 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait aussi faire ses valises après avoir voulu rejoindre la Juve l'été dernier. Enfin, Edinson Cavani (30 ans, 26 matchs et 27 buts en L1 cette saison) s'interrogerait sur son avenir alors que le PSG tente de prolonger son contrat qui se termine en juin 2018.