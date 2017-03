Real : Bale valide la piste Alli !

Auteur d’une belle saison avec Tottenham, le milieu de terrain Dele Alli (20 ans, 26 matchs et 13 buts en Premier League cette saison) a tapé dans l’œil du Real Madrid (voir ici). Et l’Anglais peut compter sur un soutien de choix au sein de la Maison Blanche. D’après le média Diario Gol, l’ailier Gareth Bale (27 ans, 15 matchs et 7 buts en Liga cette saison) est en effet fan du Spur et aurait soufflé son nom au président merengue, Florentino Pérez. La concurrence s’annonce cependant rude dans ce dossier puisque le Bayern Munich et Manchester City se trouveraient également sur les rangs.