Juve : Dybala tacle le Milan « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vendredi, la Juventus Turin a battu le Milan AC sur le fil (2-1) en Serie A grâce à un penalty de l’attaquant Paulo Dybala (23 ans, 21 matchs et 8 buts en Serie A cette saison) au bout du temps additionnel (90e+7). Après ce fait de jeu, les Rossoneri ont crié au scandale. Des plaintes qui n’ont pas été du goût de l’Argentin. "Ça fait 6 ans que les Milanais se plaignent de la Juventus. Je pense qu’ils doivent utiliser d’autres méthodes, et ne doivent pas toujours se plaindre contre les arbitres", a taclé l’ancien joueur de Palerme dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. On peut comprendre le ras-le-bol des Bianconeri, habitués à voir leurs adversaires mettre leur défaite sur le compte de l’arbitrage. On peut comprendre le ras-le-bol des Bianconeri, habitués à voir leurs adversaires mettre leur défaite sur le compte de l’arbitrage.

