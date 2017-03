Arsenal : Sanchez, le vestiaire agacé ?

Arsenal : Sanchez, le vestiaire agac é ? « Par Romain Rigaux - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps considéré comme l'atout numéro 1 d'Arsenal cette saison, Alexis Sanchez (28 ans, 26 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) fait plus parler de lui pour son comportement ces dernières semaines. Alors que la presse anglaise a relaté les envies de départ de l'attaquant chilien et un clash à l'entraînement avec ses coéquipiers, le Daily Mirror affirme que le vestiaire en a marre de son attitude. D'après le tabloïd, l'ancien joueur du FC Barcelone est désormais mis de côté par ses coéquipiers qui lui reprochent un manque d'investissement et des sautes d'humeur trop fréquentes. "Les joueurs commencent à en avoir marre de lui. S’ils doivent faire un choix entre Alexis Sanchez et Wenger, il ne fait aucun doute qu’ils choisiront Wenger", assure une source proche du vestiaire. Alors que le contrat de Sanchez se termine en juin 2018 et qu'aucun accord n'a encore été trouvé pour une prolongation, un départ semble de plus en plus probable l'été prochain. Alors que le contrat de Sanchez se termine en juin 2018 et qu'aucun accord n'a encore été trouvé pour une prolongation, un départ semble de plus en plus probable l'été prochain.

