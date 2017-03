Lyon : le troublant aveu de Morel

Très irrégulier, l’Olympique Lyonnais s’est laissé surprendre à plusieurs reprises par de supposées petites équipes cette saison. Comme plusieurs Gones l’ont déjà sous-entendu ces derniers temps, il s’agit bien d’un problème mental lié à l’approche des rencontres, a reconnu le latéral gauche rhodanien Jérémy Morel (32 ans, 22 matchs en L1 cette saison).

"On sait de quoi on est capables. On l'a montré sur certains matchs. Mais c'est un peu gênant parce qu'on n'arrive pas à le faire au quotidien. Les matchs, on les a un peu trop choisis cette saison", a regretté l’ancien Marseillais dans les colonnes de L’Equipe.

Sur un nuage après leur succès 4-2 en Ligue Europa jeudi contre l’AS Roma, les Lyonnais sont prévenus avant de recevoir Toulouse ce dimanche (17h) en championnat…