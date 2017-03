Nice : le message émouvant de Cyprien

Auteur d’un superbe exercice avec l’OGC Nice, le milieu de terrain Wylan Cyprien (22 ans, 29 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a appris samedi qu’il souffre d’une rupture des ligaments croisés. Du coup, l’ancien Lensois ne rejouera plus de la saison. Mais l’Aiglon promet de revenir plus fort.

"Comme vous avez pu l’apprendre, l’aventure pour moi cette saison s’arrête là. C’est avec le cœur lourd que je laisse mes coéquipiers la terminer, a reconnu l’Azuréen dans un message posté sur son compte Twitter. Ce fut une saison magnifique, pleine d’émotions et de rebondissements. Merci beaucoup à tous pour vos nombreux messages qui me vont droit au cœur et comme l’expression le dit si bien l’homme blessé n’est pas mort. Alors je reviendrai plus fort par la grâce de Dieu."

Doté d’une belle cote sur le marché des transferts, le Guadeloupéen va sans doute rester sur la Côte d’Azur après ce coup dur.