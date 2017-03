L1 : Lyon-Toulouse, les compos probables

Entre sa double confrontation face à l’AS Roma en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais reçoit Toulouse ce dimanche (17h) au Parc OL pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Pour l’occasion, le coach rhodanien Bruno Genesio doit composer sans Diakhaby et Nkoulou, suspendus, plus Rafael, convalescent. Le technicien lyonnais devrait faire tourner lors de cette rencontre en alignant notamment Ferri et Darder. En face, Braithwaite est suspendu, tandis que Musavu-King et Akpa-Akpro se trouvent à l’infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes.

Lyon : Lopes - Jallet, Mammana, Yanga-Mbiwa, Morel - Ferri, Gonalons, Darder – Cornet, Fekir, Depay.

Toulouse : Lafont - Yago, Diop, Jullien, Moubandjé - Blin, Bodiger - Jean, Trejo, Durmaz - Delort.