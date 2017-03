L1 : St Etienne-Metz, les compos probables

Sevrée de victoire depuis 5 matchs toutes compétitions confondues, l'AS Saint-Etienne accueille Metz ce dimanche (15h) au Stade Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Pour l'occasion, le coach forézien, Christophe Galtier, enregistre les retours de Malcuit, M'Bengue, Selnaes, Hamouma et Söderlund, mais il reste privé de Lemoine, suspendu, et de Lacroix, Pogba, Pajot et Tannane, tous blessés. Côté messin, Diagne purge sa suspension, tandis que Hein, Thill, Selimovic, Larrière, Rivierez et Lejeune se trouvent à l'infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes.

St Etienne : Ruffier – Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin, Pierre-Gabriel – Veretout, Selnaes – Roux, Hamouma, Monnet-Paquet – Beric.

Metz : Didillon – Balliu, Bisevac, Falette, Assou Ekotto - Mandjeck, Doukouré – Jouffre, Cohade, Sarr - Diabaté.