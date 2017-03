Barça : la remontada, L. Enrique met en garde !

Barça : la remontada, L. Enrique met en gard e ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur un nuage depuis mercredi et leur incroyable remontada face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (0-4, 6-1), les joueurs du FC Barcelone se rendent sur le terrain du Deportivo La Corogne ce dimanche (16h15) en Liga. Pour l'entraîneur catalan, Luis Enrique, il s'agit du match piège par excellence. "Cette victoire a été un coup de boost pour tout le monde, mais moi j'ai toujours senti les joueurs très unis. L'euphorie est un handicap à prendre en compte et que nous allons devoir éviter, a souligné le technicien samedi en conférence de presse. J'ai confiance en mes joueurs, leur professionnalisme, et leur expérience pour savoir que tout reste encore à jouer dans toutes les compétitions. (…) Cela veut dire qu'on peut gagner 0 titre comme on peut en gagner 3. Nous nous concentrons sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire le match face au Deportivo." Privé de Neymar, blessé, et de Rafinha, malade, le champion d'Espagne est prévenu… Privé de Neymar, blessé, et de Rafinha, malade, le champion d'Espagne est prévenu…

