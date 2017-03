Montpellier : Gasset refuse de bétonner

Au terme d’un match complètement dingue, Montpellier s’est incliné sur le fil 2-3 sur sa pelouse face à Nantes samedi en Ligue 1. Même s’il estime que les velléités trop offensives de son équipe ont précipité cette défaite, le coach héraultais, Jean-Louis Gasset, refuse de renier ses principes de jeu.

"On a pratiqué un jeu plaisant. Mais le point ne nous suffisait pas. Quand on a égalisé, on a continué à attaquer comme des fous et on s'est fait prendre en contre. C'est le scénario catastrophe pour un tel match, a pesté l’ancien adjoint de Laurent Blanc en conférence de presse. Si on prend trois buts à chaque match, ce sera difficile de gagner. Toutefois, on arrive à l'objectif en jouant bien au football. S'il faut un peu serrer la garde, il faut continuer à se créer des occasions et à produire du jeu."

Avec cinq points d’avance sur la place de barragiste, le MHSC n’est effectivement pas encore sauvé…