Rennes : C. Gourcuff et la "roulette russe" « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mené au score, Rennes est parvenu à limiter la casse en égalisant face à Dijon (1-1) samedi à domicile à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Mais les Bretons se sont à nouveau faits peur en fin de partie, ce qui n'a évidemment pas été du goût de leur coach, Christian Gourcuff. "On a vu que c'était très friable parce que sur la fin de match il y a beaucoup trop de déchet, de pertes de balle, de mauvais choix, qui placent l'adversaire dans des conditions idéales, a pesté l'ancien entraîneur de Lorient en conférence de presse. En fin de match, on frise la correctionnelle, avec des pertes de balle, une désorganisation... C'était la roulette russe. Cette fin de match a été très difficile à vivre." Avec une seule victoire en Ligue 1 en 2017, Rennes n'avance plus… Avec une seule victoire en Ligue 1 en 2017, Rennes n'avance plus…

