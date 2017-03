Nancy : Correa se paie Delerue « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un match houleux, Nancy s’est incliné 2-1 à domicile face à Lille samedi à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Très remontés contre l’arbitre de la rencontre, Amaury Delerue, les Lorrains ont notamment vu leur coach Pablo Correa exclu. Le coach franco-uruguayen fulminait à l’issue de la rencontre. "Il manque une bonne dose d'humilité à l'arbitre. Quand on est mauvais mais humble, on peut pardonner, a lâché le technicien devant la presse. Je ressens de la colère. Le résultat nous échappe pour des choses qu'on ne maîtrise pas. (Sur son exclusion) Je me suis approché car j'ai revu à la télé la faute sifflée à Pedretti. On prend deux cartons sur la même action..." L’ASNL estime notamment qu’il y avait penalty en sa faveur avant le contre qui débouche sur le deuxième but des Dogues. L’ASNL estime notamment qu’il y avait penalty en sa faveur avant le contre qui débouche sur le deuxième but des Dogues.

