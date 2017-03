Arsenal : son futur, Wenger lâche un gros indice « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très critiqué ces dernières semaines, le manager d’Arsenal, Arsène Wenger, n’a toujours pas prolongé son contrat qui s’achève en juin malgré une proposition de renouvellement de deux ans qu’il aurait en main. Mais visiblement, l’Alsacien compte bien poursuivre avec les Gunners ! "Pour encore combien de temps ? Je ne sais pas pour le moment. Mais j'ai toujours montré beaucoup de loyauté et ma préférence est de rester ici, a lâché le technicien français ce samedi devant la presse. Je me concentre sur mon travail comme je l'ai toujours fait. Je laisse d'autres personnes juger mes performances." Wenger a cependant reconnu récemment que l’opinion des fans pèserait dans sa décision et ces derniers jours les supporters ont carrément organisé des manifestations réclamant son départ… Wenger a cependant reconnu récemment que l’opinion des fans pèserait dans sa décision et ces derniers jours les supporters ont carrément organisé des manifestations réclamant son départ…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+