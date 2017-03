Monaco : Falcao donne de ses nouvelles « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entré en jeu face à Bordeaux (2-1) samedi en Ligue 1 après avoir loupé les deux derniers matchs sur blessure, l'attaquant de l'AS Monaco, Radamel Falcao (31 ans, 22 matchs et 16 buts en L1 cette saison), a été victime d'un choc dans les dernières minutes de la rencontre. Une nouvelle forcément inquiétante alors que se profile mercredi (20h45) le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City. Mais El Tigre s'est montré rassurant après la rencontre. "J'espère que je vais pouvoir me donner à 100% et aider l'équipe, a lancé le Colombien en zone mixte. Cette semaine on a décidé que je ne prendrai pas de risque, j'ai joué 30 minutes et je crois que l'on a bien fait. (…) Je crois que le plus important c'est que tous les joueurs sont prêts avec la même disposition que d'habitude. On croit que dans le football tout est possible et on va lutter pour ça." L'absence du Sud-Américain face aux Skyblues représenterait un sacré coup dur… L'absence du Sud-Américain face aux Skyblues représenterait un sacré coup dur…

