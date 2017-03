L1 : Guingamp 5-0 Bastia (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s’il a eu besoin de 45 minutes pour concrétiser sa domination, Guingamp a logiquement surclassé Bastia 5-0 ce samedi dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 au terme d’une partie à sens unique. Toujours aussi malchanceux, les Corses commençaient mal en perdant Boulaya, remplacé par Ngando, après quelques minutes sur blessure. L'entame de match était pourtant à leur avantage et au terme d'un rush, Saint-Maximin se procurait la première occasion détournée par Johnsson. Peu à peu, l'EAG revenait progressivement dans le match, au point de mettre le feu dans la défense adverse. Mais sans trouver la faille. Sauvé par l'extérieur du poteau sur la frappe de Briand, le gardien Thébaux profitait de la maladresse des Bretons tout en s'interposant sur la frappe de Blas. Tout heureux de rentrer aux vestiaires à 0-0, le SCB pliait rapidement en seconde période. Trouvé par Deaux, Salibur libérait les hommes d’Antoine Kombouaré d’une frappe croisée (1-0, 47e). A l’affût, le passeur se muait ensuite en buteur pour enfoncer le clou de près (2-0, 56e). Une fois encore réduits à dix après l’expulsion de Danic pour un tacle en retard, les Bastiais pliaient une nouvelle fois sur un corner conclu par Briand (3-0, 70e). Blas corsait ensuite l’addition de la tête au second poteau sur un centre de l’excellent Marçal (4-0, 78e). Le festival se terminait sur un nouveau but de Mendy (5-0, 86e). Bastia va devoir s’en remettre… Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

