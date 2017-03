L1 : Montpellier 2-3 Nantes (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un match animé et à rebondissements, Nantes a réussi un joli coup en s’imposant 3-2 à Montpellier ce samedi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Bien entrés dans la rencontre, les Canaris se procuraient la première occasion mais Pionnier détournait la reprise de Thomasson. Contre le cours du jeu, les Héraultais ripostaient en ouvrant le score. Sur un coup-franc de Boudebouz, Mounié devançait Dupé pour ouvrir le score de la tête et marquer lors d'un cinquième match consécutif (1-0, 12e) ! Derrière, Pionnier sauvait encore les meubles en contrant une tête à bout portant de Bammou. Mais les visiteurs finissaient logiquement par égaliser sur un centre en cloche de Thomasson (sorti des limites du terrain ?) qui trouvait le genou de Nakoulma, esseulé au second poteau (1-1, 24e). Le second acte repartait sur les mêmes bases avec des occasions de chaque côté. Et à ce petit jeu-là, les hommes de Sergio Conceiçao pensaient avoir le dernier mot grâce à Nakoulma qui s’offrait un doublé en reprenant une frappe de Thomasson repoussée par Pionnier (1-2, 68e). Mais le MHSC ne lâchait rien et finissait par égaliser sur un superbe coup-franc pleine lucarne de l’inévitable Boudebouz (2-2, 84e). Finalement, ce match fou réservait un ultime rebondissement puisque Sala donnait un avantage définitif aux visiteurs à la conclusion d’un contre (2-3, 89e). Quel scénario ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

