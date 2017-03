Monaco : Fabinho déjà tourné vers City « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps tenue en échec par un adversaire bien en place, l’AS Monaco a fini par s’imposer dans la douleur face à Bordeaux (2-1) ce samedi à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Fabinho (23 ans, 28 matchs et 7 buts en L1 cette saison) peuvent désormais se tourner vers la réception de Manchester City mercredi (20h45) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, comme l’a expliqué le milieu de terrain polyvalent à l’issue de ce succès. "On a bien supporté la pression bordelaise. Là, on commence à penser au match de City, on veut continuer cette aventure. Ce ne sera pas une catastrophe si on est éliminés mais on veut continuer en Europe. Aujourd'hui, on gagne un match difficile, City ce sera difficile", a affirmé le Brésilien au micro de Canal+. Avec un score de 5-3 à remonter face à un adversaire joueur, ce match s’annonce toutefois bien plus débridé que celui de samedi ! Avec un score de 5-3 à remonter face à un adversaire joueur, ce match s’annonce toutefois bien plus débridé que celui de samedi !

